Vitória deixa Nelsinho aliviado A primeira vitória do São Paulo no Torneio Rio-São Paulo, obtida nesta quarta-feira em Campinas, com os 3 a 2 sobre o Guarani, deixou o técnico Nelsinho Baptista aliviado. "O posicionamento com o 3-5-2, especialmente no primeiro tempo, esteve muito bom. Aliás, o nosso primeiro tempo foi quase perfeito, especialmente porque os dois volantes chegaram de trás com muita qualidade", avaliou o treinador. O alívio com o resultado foi capaz até de minimizar os efeitos da expulsão do zagueiro Jean, aos 18 minutos do segundo tempo. "Fomos obrigados a recuar e explorar os contra-ataques. Mas o time soube suportar a pressão com tranqüilidade", explicou o treinador do São Paulo. "Não quero analisar o lance isoladamente. O Jean só foi expulso porque não tinha outro recurso e foi cobrir uma falha da defesa." A formação mais defensiva armada por Nelsinho Baptista, que escalou três zagueiros (Émerson, Jean e Júlio Santos), acabou dando certo por causa da boa atuação do lateral-direito Gabriel. O substituto de Belletti, que está na seleção, foi o responsável pela maioria das jogadas de ataque do São Paulo no primeiro tempo. "Tive uma chance que não poderia desperdiçar nunca", comentou o jovem jogador. "Com certeza, o Belletti é titular do time, mas estou mostrando ao Nelsinho que tenho totais condições de atuar pelo São Paulo."