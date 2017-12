Vitória deixa o clima mais leve na Ponte A vitória por 3 a 0 sobre o Juventus, na quarta-feira, deixou mais leve o clima na Ponte Preta. De lanterna do grupo 1, o time de Campinas passou para o terceiro lugar e candidato à classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mas se depender do técnico Estevam Soares, a euforia não tomará conta do grupo. "Temos que estar com os pés no chão. Nossa prioridade agora é conseguirmos montar uma base para o Campeonato Brasileiro", alertou o treinador. Um dos mais animados do elenco é o atacante Kléber. Autor de dois dos três gols da Ponte na vitória em São Paulo, o jogador quer se firmar em Campinas. "Estou trabalhando sério e com humildade para me tornar titular nesta equipe e acredito que vou conseguir", afirmou. A direção da Ponte também decidiu encerrar as negociações por reforços, depois do sinal de reação do time. Antes do fim das inscrições no Paulista, nesta sexta-feira, cogitava-se a vinda dos volantes Flávio e Claudecir, ambos do Palmeiras. Os jogadores seriam cedidos pelo empresário Juan Figer como compensação pela compra do zagueiro Gabriel. Mas o negócio foi descartado. A Ponte fará dois jogos fora de casa: sábado contra a Portuguesa, no Canindé, e depois em Rio Preto, dia 21, diante do América.