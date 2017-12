Vitória deixa são-paulinos entusiasmados Os jogadores do São Paulo comemoraram a vitória sobre o Coritiba como se fosse decisão de campeonato. ?Foi espetacular porque aconteceu em um momento delicado no qual o time tinha de vencer?, resumiu o goleiro Rogério Ceni, um dos mais entusiasmados pelo resultado. Para o jogador, com mais três pontos sobre o Fluminense na próxima rodada, a equipe ficará muito próxima da vaga para a Taça Libertadores. ?Acho que com 75, 76 pontos a gente se classifica.? Outro são-paulino que mostrou otimismo foi Luís Fabiano. Com o gol marcado neste domingo, o atacante se igualou novamente na artilharia do Campeonato Brasileiro com Dimba, do Goiás. Ambos somam 27 gols na competição e travam disputa acirrada. ?Mas o mais importante é que o São Paulo deu um passo importante rumo à vaga?, observou Luís Fabiano após o jogo. Para o atacante, mais importante que ser o melhor goleador é que o time jogue bem. ?Aí o gol sai naturalmente?. Mais comedido, o atacante Kleber ressaltou que o desempenho do São Paulo poderia ter sido melhor. ?Não jogamos tão bem, mas o importante é que vencemos um jogo de seis pontos? Para o jogador, era tão importante somar os três pontos quanto tirar os outros três do adversário, que perdeu a terceira posição no Brasileiro. O zagueiro Odvan saiu conformado com a derrota fora de casa, a terceira consecutiva do Coritiba e espera que seu time tenha melhor sorte contra o Corinthians, em Curitiba, na próxima rodada. ?Mas foi um belo jogo acima de tudo?, analisou.