Vitória deixa Scolari aliviado A vitória por 2 a 0 sobre o Peru, a primeira da seleção brasileira sob seu comando, trouxe alívio ao técnico Luiz Felipe Scolari. Evidentemente, ele reconhece que ainda há muito por fazer. O técnico comentou também que o time não fez uma grande partida, hoje (15) no Estádio Pascual Guerrero, em Cali. "Esta vitória não tira a responsabilidade, mas um peso, e vai ajudar para o futuro", disse na entrevista coletiva. "Pelo menos já tiramos meia canela da lama." O treinador brasileiro aprovou a atuação de seus três zagueiros e vai manter o esquema 3-5-2. "Tem muita coisa a ser melhorada, mas pelo menos na defesa estamos acertando", declarou Scolari. "Mesmo com mais passe de bola, o Peru quase não criou lances de perigo", comentou. "Falta agora os outros setores." O treinador disse que ficou irritado com as declarações dos peruanos durante a semana, que falavam em se aproveitar da má fase brasileira para vencer o jogo. "Andaram falando muito", declarou Scolari, que disse ter usado a provocação para motivar o elenco. Além disso, no ontem à noite, a comissão técnica passou um vídeo, que abordava temas como confiança, motivação e objetivos. A superstição também fez parte do trabalho de Felipão. Foi ele quem decidiu que o Brasil entrassem em campo com a camisa azul, apesar de poder utilizar a amarela. "Foi algo proposital, pensado antes. Resolvemos colocar a camisa azul por uma coisa mística." Os jornalistas da Colômbia aproveitaram a camisa para criticar a seleção, com ironia. Segundo eles, o time usou azul para não envergonhar a tão gloriosa e tradicional camisa amarela, com a qual conquistou vários títulos. Felipão disse que essa foi a sua verdadeira estréia, com o estilo explosivo que o consagrou nos clubes. Durante a partida, gesticulou muito e gritou com os jogadores. "Era uma situação emergencial, e os mais jovens estavam precisando de socorro nesta fase difícil", justificou, ao abandonar o seu estilo light, adotado nos primeiros dias de trabalho à frente da seleção brasileira. "Até os jogadores do banco se contagiaram e passaram a incentivar os companheiros." Scolari gostou da atitude, principalmente quando reclamaram do juiz. Ele acha que, agindo assim, o grupo fica mais unido, como se vivesse o dia-a-dia nos clubes. Ele confirmou para o próximo jogo, quarta-feira, contra o Paraguai, que deve manter a mesma formação que iniciou a partida hoje. Emerson, gripado e com febre, foi substituído por Juninho Pernambucano e é a única dúvida. Apesar de Ewerthon não ter agradado ao técnico, deverá ser mantido. Scolari acha que o ataque precisa melhorar. "Faltou muito coisa, um número maior de chutes a gol, e diálogo entre os meias e atacantes."