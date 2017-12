Vitória deixa Sport empolgado Animados com a vitória sobre o Botafogo, por 3 a 1, os jogadores do Sport não esconderam a empolgação. Depois de passar uma semana tensa, em função das críticas e dificuldades para acertar o time, o treinador Hélio dos Anjos não poupou elogios ao desempenho do time. ?Estivemos bem em campo. O primeiro tempo foi perfeito. No segundo, já prevendo uma tentativa de reação do Botafogo já começamos marcando. O trabalho que realizamos durante toda a semana, na tentativa de levantar a moral da equipe foi essencial para a obtenção desse resultado. Agora é pensar no Palmeiras", afirmou Hélio dos Anjos, fugindo ao seu estilo reservado. Principal destaque da partida, o atacante Valdir Papel fez um desabafo. "Essa partida foi muito importante para mim porque serviu para mostrar a quem me criticava que eu não estou morto. Muito pelo contrário. Estou muito vivo e disposto a ajudar meu time a chegar à final do campeonato." O atacante Ricardinho - que recebeu um forte abraço do técnico rubro-negro logo após o encerramento da partida - atribuiu a vitória à união do grupo e ao trabalho psicológico realizado pela equipe técnica. ?Recebemos muitas lições sobre a importância de se manter tranqüilo em momentos como esse. Isso, aliado à vontade de vencer e ao espírito de equipe, que é muito forte entre nós, nos levou a esse maravilhoso resultado." Sem esconder o desapontamento diante da derrota, a equipe do Botafogo evitou comentários. O técnico Levir Culpi admitiu as dificuldades de sua equipe, mas evitou polemizar. "Tivemos problemas, mas isso é uma coisa que tenho que tratar com minha equipe. Nosso próximo desafio será contra o Marília. Isso é o que temos que ter em mente agora." O meio-campista alvinegro Almir reconheceu a superioridade do time pernambucano, mas fez questão de elogiar seus companheiros. "Foi uma partida muito dura para os dois times. Fizemos o que podíamos, mas o Sport realmente esteve melhor", disse Almir.