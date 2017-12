Vitória deixa Tevez aliviado Assim que o árbitro sul-mato-grossense Elvécio Zequetto apitou o fim do jogo, no Morumbi, uma multidão de repórteres correu em direção ao argentino Carlitos Tevez. Todos queriam saber do pênalti desperdiçado aos 18 minutos, quando o duelo estava 1 a 1. ?Estou aliviado pelo time ter vencido?, afirmou o atacante. Para completar um ano de clube, foi a primeira vez que desperdiçou um pênalti pelo time. Destaque no primeiro duelo contra a Ponte Preta, na vitória por 5 a 3, na qual fez dois gols e deu o passe para os outros três, desta vez Tevez deixou o campo cabisbaixo. ?Não foi o primeiro perdido na minha vida. Mas o importante é que o time reagiu bem após o pênalti. Vencemos e continuamos com vantagem grande sobre o Inter, que terá de vencer por 5 gols, algo muito difícil.? Ansioso para levantar a taça, o capitão Tevez procurou amenizar o impacto de um dos principais lances do jogo, ao dizer que o time segue tranqüilo, dependendo apenas de suas próprias forças. Basta um empate, diante do Goiás, ao qual já enfrentou três vezes no ano, com 1 vitória e dois empates. TREINO É TREINO - Quem diria. Durante os trabalhos da semana, o argentino sempre dedicava alguns minutos do treino, com o goleiro Marcelo, para cobranças de pênaltis. Parecia prever a oportunidade diante da Ponte Preta. Mas no Parque São Jorge, sua pontaria estava mais perfeita. Era bola para um lado e goleiro para o outro. A única falha esbarrou no travessão. Já no Morumbi... O duelo estava difícil, Tevez sofria muito com a marcação de Ângelo e pouco aparecia. Teve um bom lance individual na etapa inicial e outra no início do segundo. Ambas acabaram nas mãos do firme goleiro Lauro. Até Carlos Alberto driblar André Silva e ser derrubado. Pênalti. Os torcedores já faziam festa.?O Tevez não perde?, discursavam, com a mescla de gritos de Carlitos, Carlitos e é campeão, é campeão.? O prenúncio não funcionou. Betão preferiu virar as costas ao lance. Tevez pegou a bola, ajeitou e olhou para Lauro, que pulava de um lado pelo outro sobre a risca. Deu uma piscadinha insinuando cobrar no lado direito. O goleiro acreditou e pulou lá. Malandro, o artilheiro do time com 19 gols mudou o lado. Mas a bola subiu demais. Tevez não teve o tempo nem de baixar a cabeça. Recebeu carinho e apoio da torcida e dos companheiros Jô e Carlos Alberto. Seguiu lutando, teve nova grande chance e, comemorou como menino quando Coelho e Carlos Alberto anotaram os gols do importante triunfo. De Antônio Lopes, só palavra de incentivo. ?Ele tem crédito comigo. Já fez muitos gols, errar uma vez não faz mal. Inclusive, nem pedi explicações para ele.? Desta vez o craque não decidiu. Porém, mostrou mais uma vez espírito de luta e prometeu o que todos os torcedores esperam. ?Vamos ganhar do Goiás.?