Vitória demite Dos Anjos e traz Evaristo O treinador Hélio dos Anjos foi demitido do comando técnico do Vitória nesta quinta-feira, após mais uma derrota da equipe baiana no Estádio Barradão, por 3 a 2 para o Atlético-PR. O veterano Evaristo de Macedo já foi contratado para ser o substituto e vai comandar a equipe já na partida desta sábado diante do Paysandu, em Salvador. A situação de Hélio dos Anjos era insustentável. Em oito partidas havia conseguido vencer apenas uma e empatado outra. Sob o seu comando o Vitória perdeu seis vezes e chegou à zona de rebaixamento, onde ocupa a 21ª posição na classificação do Campeonato Brasileiro. Logo depois da partida de quarta-feira, o treinador chegou a suspirar: "Não dá mais", pouco antes de seguir para o vestiário. Contudo, a direção do clube só anunciou a troca de treinadores na manhã desta quinta-feira. Evaristo de Macedo é o quarto técnico que comandará a equipe baiana neste campeonato. Além dele e Hélio dos Anjos, o Vitória foi treinado por Agnaldo Liz e Oswaldo de Oliveira.