Vitória demite o técnico Lori Sandri O técnico Lori Sandri, do Vitória, não resistiu a mais uma derrota, e de virada, do time baiano sofrida contra o São Paulo, no último domingo, por 3 a 1, e foi demitido hoje pelo presidente do clube, Paulo Carneiro. Segundo o dirigente, a demissão antecipa o planejamento do clube para a próxima temporada e é uma medida de contenção de despesa. O substituto de Sandri nos jogos restantes do Vitória será Nelsinho Góes, da equipe de juniores, que já dirigiu interinamente o time neste Campeonato Brasileiro.