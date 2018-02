Vitória demite treinador O técnico Agnaldo Liz do Vitória não resistiu aos últimos maus resultados da equipe e foi demitido no final da tarde desta quarta-feira pela direção do clube. O auxiliar técnico Nelsinho Góes assumirá mais uma vez o comando do time até a contratação de um novo treinador. Conforme o presidente Paulo Carneiro, o substituto será escolhido "com calma e na hora certa". Na sua estréia na profissão, Liz passou seis meses treinando o Vitória. "Meu sonho de levar um time a chegar até uma Libertadores vai prosseguir comigo", disse visivelmente abatido logo após ser comunicado da demissão. Ele disputou 35 jogos no comando do time baiano obteve 20 vitórias, dez empates e cinco derrotas, conquistando o campeonato baiano deste ano. A eliminação da Copa do Brasil, contudo, foi mais forte e pressionada por parte da torcida que o considerava inexperiente, a direção do clube resolveu dispensá-lo. O presidente Carneiro justificou a decisão: "Isso é uma rotina no futebol: Agnaldo nos ajudou muito, fez um grande trabalho aqui, é jovem, hoje está no mercado como um treinador competente".