Vitória derrota Atlético-PR por 1 a 0 Vencer o Atlético Paranaense por 1 a 0, gol de Nadson, teve um significado especial para os jogadores de defesa do Vitória. O resultado no Estádio Barradão representou o fim de um incômodo tabu de 21 jogos seguidos levando gol. Um dos mais felizes pelo alívio foi o goleiro Paulo Musse, de volta à condição de titular pelas mãos do novo técnico Edinho Nazareth. A torcida do Vitória deu uma nova resposta ao preço da arquibancada no Barradão, elevado de R$ 10 para R$ 20 pelos cartolas. Pouco mais de mil pagantes foram ao estádio. Os dois times entraram modificados em relação às partidas anteriores. O Atlético veio para Salvador sem dois titulares: o lateral Alessandro, expulso na derrota para o Coritiba, e o volante Leomar, que levou o terceiro cartão no Atle-tiba. Mas o técnico Vadão teve de volta Adriano, Ilan e Kléberson, depois do vexame da seleção de Parreira na Copa das Confederações. Dagoberto também retornava depois de cumprir suspensão. Isaías, ex-Ponte, estreou na vaga deixada por Leomar. O meio-campo do Vitória já não teve neste domingo a criatividade de Allann Delon, negociado para o Querétaro, do México. Na estréia do técnico Edinho Nazareth, o goleiro Paulo Musse recuperou a condição de titular. O Vitória teve mais chances no primeiro tempo. Mesmo correndo o risco de deixar Kléberson desmarcado, o time baiano mostrou melhoras no posicionamento da defesa que vinha levando gols há 21 jogos seguidos. Nadson teve uma boa chance logo no primeiro ataque. Vander tocou para Zé Roberto cabecear com perigo e Diego fez uma boa defesa, aos 8 minutos. De fora da área, Zé Roberto mandou forte e Diego voltou a evitar o gol. Outra vez, Zé Roberto: driblou três, mas mandou longe do gol. O Atlético colecionava cartões amarelos porque precisava fazer faltas com violência. Izaías levou vermelho, no final do primeiro tempo e deixou o técnico resmungando pois esperava mais tranquilidade na estréia do jogador. O gol do Vitória aumentou a irritação de Vadão. Aos 16 minutos, Adaílton, de cabeça, chegou de surpresa, e Nadson deu um leve toque para desviar de Diego. Agora, bastava a defesa do Vitória funcionar, 21 jogos depois. E funcionou. Edinho trocou o artilheiro Nadson, dez gols, por um jogador de marcação, Alessandro Azevedo. O Vitória resistiu bem aos ataques do Atlético e, apesar da expulsão do lateral Maurício, soube controlar a pressão do time visitante para manter o placar até o final. Ficha Técnica: Vitória: Paulo Musse; Maurício, Marcelo Heleno, Adaílton e Almir; Ramalho, Dudu, Vânder (Alecsandro) e Robson Luís; Nadson (Alessandro Azevedo) e Zé Roberto. Técnico: Edinho Nazareth. Atlético-PR: Diego; Davi, Capone, Rogério Correia e Ivã; Izaías, Luciano Santos, Kleberson (Fernandinho) e Adriano; Ilan (Rodrigo) e Dagoberto (Selmir). Técnico: Vadão. Gol: Nadson aos 16 minutos do segundo tempo. Árbitro: Rogério Pereira (MG). Cartão Amarelo: Adriano, Kléberson, Dagoberto, Zé Roberto e Alecsandro. Cartão vermelho: Izaías e Maurício. Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador. Renda: R$ 14.375,00. Público: 1.035 pagantes.