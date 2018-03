Vitória derrota Bahia e sagra-se campeão O Vitória venceu o Bahia por 1 a 0, neste domingo, no Barradão, e conquistou o Campeonato Baiano de 2004. O título, porém, pode ser tirado da equipe de Vampeta e Edílson. É que o Bahia foi ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Estado para pedir a anulação do primeiro confronto, no dia 11, que terminou empatado por 1 a 1. Os dirigentes alegam que o Vitória utilizou um jogador irregular. Segundo os advogados, o goleiro reserva Felipe não poderia ter ficado no banco, pois havia disputado uma partida pelo time de juniores no dia anterior. Os atletas do Vitória, no entanto, não deram bola para o imbróglio e comemoraram bastante o triunfo. O resultado foi merecido. O Bahia, do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, tomou iniciativa da partida e pressionou o adversário. Precisava, afinal, da vitória para se sagrar campeão. Aos poucos, porém, o Vitória se acertou e equilibrou as ações. Aos 41 minutos, a equipe do treinador Agnaldo Liz, abriu o placar. Vampeta cruzou e Obina cabeceou na trave. No rebote, Erivélton empurrou a bola para o gol: 1 a 0. Com grande vantagem na decisão, o Vitória seguiu melhor no segundo tempo. Criou até mais chances que os rivais, nos contra-ataques. Nos últimos minutos, o time apenas tocou a bola para esperar o fim e fazer a festa.