Vitória derrota Cruzeiro e quebra marca Caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para o Vitória neste domingo à tarde no estádio Barradão, interrompendo uma invencibilidade de 36 jogos do time mineiro. O Vitória buscou os três pontos desde o inicio da partida e conseguiu uma boa vantagem de 2 a 0, na metade do segundo tempo graças a uma falha incrível do goleiro do Cruzeiro, que depois não conseguiu uma reação que pudesse evitar a derrota. O Cruzeiro procurou atrair o Vitória para tentar armar contra-ataques e quase tomou o gol no início do jogo. Logo no primeiro minuto Nadson ficou em frente ao gol e só não marcou porque o goleiro Gomes conseguiu dividir com o atacante. Aos 3, o arisco Zé Roberto envolveu a zaga pela direita e cruzou uma bola que Ramalho recebeu limpa no meio da área, mas chutou por cima. Aos 12, novamente o ataque do Vitória envolveu a zaga adversária e Zé Roberto acertou belo chute da entrada da área para uma defesa difícil de Gomes. Depois dessa fase difícil, o Cruzeiro conseguiu equilibrar o jogo e passou a rondar a meta de Paulo Musse, mas sem eficiência, provavelmente em função da ausência de Alex, armador da maioria dos ataques dos mineiros. Somente aos 40 minutos, Maurinho conseguiu um bom contra-ataque pela direita, cruzou para Aristizábal livre na área, mas o colombiano chutou para fora. Quando a partida parceria equilibrada, Almir cobrou falta do lado direito da área e Adaílton, conseguiu subir mais que a zaga cruzeirense, raspou levemente de cabeça, o suficiente para enganar Gomes e fazer 1 a 0. O Vitória recuou muito no segundo tempo e o Cruzeiro partiu para empatar a partida, mas parece que tudo dava certo para o time baiano. Alan Dellon cobrou uma falta com um chute fraco, mas o bom goleiro Gomes papou um "frango", deixando a bola passar por entre as pernas. O triunfo do Vitória só ficou ameaçado quando Márcio fez o primeiro do Cruzeiro, ao receber na área ótimo passe de David aos 27. Na seqüência a equipe baiana teve o lateral Maurício expulso aos 30. No entanto, o Cruzeiro não teve forças para evitar sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Ficha Técnica Vitória - Paulo Musse; Maurício, Adaílton, Aderaldo e Almir; Ramalho, Alessandro Azevedo(Vinícius), Dudu Cearense e Alan Dellon (Leandro Domingues); Zé Roberto (Róbson Luiz) e Nádson. Técnico - Joel Santana. Cruzeiro - Gomes, Maurinho (Maicon), Thiago, Irineu e Leandro; Augusto Recife, Maldonado, Wendell (Felipe Melo) e Zinho (Márcio); Devid e Aristizábal. Técnico - Vanderley Luxemburgo. Gols - Adaílton aos 42 do primeiro tempo. Alan Delon aos 21, Márcio aos 27 Árbitro - Vagner Tardelli Azevedo (RJ/Fifa) Cartão Amarelo - Maurício, Nadson, Tiago, Almir, Irineu, Leandro Domingues Cartão Vermelho - Maurício e Irineu Local - Salvador classificação