Vitória derrota Juventude por 3 a 0 O Vitória derrotou o Juventude, por 3 a 0, neste domingo, no Estádio Manoel Barradas e chegou aos 37 pontos. O time bicampeão baiano já havia goleado outro gaúcho, o Grêmio, por 4 a 1, na rodada de meio de semana, e com o resultado deste domingo, mostrou que está em ascensão, sob o comando do técnico Lori Sandri. O primeiro gol saiu logo aos 12 minutos, depois de um início de jogo equilibrado. Alessandro tocou bem para Zé Roberto, que driblou o goleiro Maurício e chutou sem chances. O Juventude nem conseguiu sair para o ataque e já levou o segundo gol. Almir, aos 14 minutos, acertou um belo chute de fora da área, a bola desviou no zagueiro e entrou no ângulo. O time gaúcho tentou se impor na violência, mas o cartão amarelo mostrado a Mineiro sinalizou que o plano do Juventude não ia dar certo. Jogando na bola, o time gaúcho evidenciou fragilidades que fizeram do Vitória o dono do jogo. Somente aos 3 minutos, já no segundo tempo, o Juventude ameaçou o gol baiano. Foi numa cabeçada de Marcelo. Juninho fez uma grande defesa. Aos 13 minutos, o Vitória chegou ao terceiro. Zé Roberto driblou um zagueiro e chutou entre as pernas do zagueiro gaúcho. O técnico Lori Sandri colocou em campo dois jogadores medalha de prata no Pan-Americano com a seleção brasileira: o zagueiro Adailton e o meia Dudu. Aos 25, Adailton cabeceou com perigo e a bola passou perto do gol de Maurício. O Juventude teve outra boa chance, com Leonardo Manzi, mas o Vitória também ficou perto de marcar o quarto gol, com uma cabeçada de Alecsandro, aos 38 minutos.