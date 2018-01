Vitória derrota Sport em Salvador Em jogo emocionante, o Vitória venceu o Sport por 3 a 2 no Estádio Barradão e assumiu a quarta colocação, com 15 pontos, mas foi agraciado com dois pênaltis perdidos por parte dos pernambucanos. O Sport caiu para o nono lugar, com 12 pontos. Alecsandro fez dois gols e assumiu a artilharia, com sete, ao lado de Kuki, do Náutico. Vinícius marcou o terceiro, enquanto Adriano Chuva e Fabiano Gadelha descontaram para os visitantes, que perderam pênalti com Éder (o goleiro Felipe defendeu) e no segundo tempo com Claiton Xavier, que mandou a bola na trave.