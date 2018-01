Vitória deve escalar Allann Delon O técnico Joel Santana deve manter para a partida contra o Grêmio em Porto Alegre, a mesma equipe que começou a partida diante do Vasco. O volante Xavier ainda não se recuperou de uma contusão e deve permanecer fora da equipe. Além disso o bom resultado do time que derrotou o Vasco por 2 a 1 no Barradão é mais uma razão para Joel repetir a equipe. O meia-atacante Allann Delon também viajou para Porto Alegre e ficará no banco. A direção do Vitória já autorizou o técnico a escalar o jogador caso seja necessário pois até o momento o clube mexicano Querétero não confirmou a compra do jogador que seria emprestado para o Corinthians. Caso Allan Dellon jogue contra o Grêmio não poderá mais atuar por nenhuma outra equipe que disputa o Brasileirão.