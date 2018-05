Vitória deve ter importantes mudanças para partida decisiva contra o Santos

Em duelo decisivo na luta contra o rebaixamento, o Vitória terá uma difícil missão nesta quinta-feira contra o vice-líder Santos, às 19h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, válido pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vitória está na 16.ª colocação com 39 pontos, apenas um a mais do que o Internacional, que também nesta quinta-feira encara a Ponte Preta, em Porto Alegre. As duas equipes são hoje as principais adversárias na luta contra a Série B. Um triunfo manterá o time baiano fora da zona de rebaixamento.

E, para surpreender o Santos, que precisa da vitória para não deixar o líder Palmeiras escapar, o técnico Argel Fucks ensaiou algumas importantes mudanças. O goleiro Fernando Miguel, suspenso, será substituído por Caíque. Já o volante José Welison deve atuar como titular na lateral direita, enquanto que o lateral-esquerdo Euller foi testado no meio de campo. Marcelo retornou de suspensão e também treinou no time principal.

José Welison, aliás, explicou as alterações feitas pelo técnico. "O professor Argel passou para gente: me colocou na lateral-direita e colocou o Euller para fechar mais o lado direito do Santos, que é do Victor Ferraz, que sobe muito, apoia bastante. Colocou o Euller ali para dar uma contensão melhor. E a gente fechar a linha de quatro ali atrás para não tomar gol e ter melhor condição de ataque", informou o volante.