Vitória devolve confiança à Ponte A palavra-chave da recuperação da Ponte Preta é confiança. Pelo menos esta é a definição mais simples apresentada pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, que estreou sexta-feira, na vitória sobre a Portuguesa de Desportos, por 2 a 1, de virada, no lugar de Nenê Santana. O time ainda não mostrou bom futebol, mas teve garra para reverter o resultado e conseguir a primeira vitória dentro do Campeonato Paulista. "Acima de tudo, o jogador tem que acreditar que dá para vencer. Nesta primeira semana procuramos motivar o elenco, trabalhando a auto-estima dos jogadores. E deu certo em campo", explicou Vadão. Ele acha que a vitória vai dar a confiança necessária para conseguir a "estabilidade emocional" e seguir adiante no Paulistão. O time agora soma quatro pontos em cinco jogos e se concentra, desde domingo, para o jogo contra o União são João, quarta-feira, em Araras. Ele terá três desfalques: o volante Romeu, exp ulso, o zagueiro Rafael Santos e o atacante Roger suspensos com três cartões amarelos.