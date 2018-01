Vitória devolve confiança a S. Caetano A vitória do São Caetano sobre o América, por 3 a 1, vai dar a tranqüilidade necessária para que o time consiga estabilizar-se no Campeonato Paulista. É o que pensa o técnico Zetti, que não tinha perdido a confiança no trabalho mesmo após as três derrotas seguidas para Rio Branco, São Paulo e Guarani. Tanto que o técnico já adiantou que deverá manter a mesma formação para o jogo contra o Ituano, quinta-feira, de novo, no estádio Anacleto Campanella. Com 12 pontos e na oitava posição, o técnico acredita que pode brigar pelas primeiras posições. Após a folga desta segunda-feira os jogadores vão treinar em dos períodos na terça-feira e na quarta-feira pela manhã. A diretoria apresentou nesta segunda-feira os novos responsáveis pelo departamento amador, que sofreu total reformulação. O supervisor será Ari Mantovani, ex-Santo André, que terá como técnico de juniores Paulo Sérgio, vindo do futebol catarinense; Nei no time de juvenil e o ex-zagueiro do Santo André, Sérgio Baresi, à frente do infantil.