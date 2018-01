Vitória devolve confiança ao Flu A vitória sobre o Corinthians no domingo foi encarada pelo Tricolor como sinal claro de superação. O técnico Abel Braga disse que a equipe deixou para trás rapidamente e de forma honrosa a perda do título da Copa do Brasil, na semana passada, para o Paulista, de Jundiaí. "Vencemos fora de casa e de um adversário que vinha embalado no Campeonato Brasileiro. Quer resposta melhor?, disse o treinador, feliz com a atuação do time em São Paulo e com liderança da competição, ao lado da Ponte Preta. Abel Braga vai ter uma semana inteira para treinar a equipe e prepará-la para o jogo do fim de semana, contra o Paraná, que vai ser disputado em Volta Redonda, no interior do Rio. Ele deve contar com a volta do meia Preto Casagrande, já recuperado de dores musculares. O atacante Tuta, que passou por cirurgia no nariz, só deve ser liberado pelos médicos em 15 dias.