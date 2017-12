Vitória devolve confiança ao União Apesar das grandes chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, onde ocupa a lanterna, com apenas 11 pontos, a vitória de 1 a 0 sobre a Portuguesa animou jogadores e principalmente os torcedores do União São João. O técnico Roberto Cavalo também elogiou bastante o time e ainda acredita na recuperação. "Criamos várias chances e o time se comportou bem dentro de campo. A esperança é a última que morre e vamos lutar até o final contra o rebaixamento", frisou o treinador. Essa foi a melhor a apresentação do União no campeonato. E alguns jogadores saíram de campo bastante elogiados, casos do zagueiro Rildo, do lateral Marcelo Rocha e dos meias Viton e Juliano. Apesar da festa, o time já tem nova pedreira pela frente. No próximo sábado, em São Paulo, enfrenta o Palmeiras, líder da competição, com 32 pontos. Para esse confronto Roberto Cavalo deve contar com a volta do goleiro Gilson, recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa, e com o meia Fabinho e o lateral Flávio, que cumpriram suspensão. Em compensação o treinador não terá o volante Wilson Mathias, suspenso pelo terceiro amarelo. Outros que não devem jogar são os atacantes Osmar e João Paulo, ambos contundidos.