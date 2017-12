Vitória devolve confiança ao Vasco Após conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, contra o Paysandu, por 2 a 1, no Estádio Mangueirão, o otimismo tomou conta de São Januário, sede do Vasco. O técnico Geninho não escondeu a satisfação por poder contar novamente com o meias Petkovic e Beto, e com os atacantes Alex Alves e Valdir, que dão mais qualidade técnica e experiência à equipe. E espera que a equipe vascaína comece a reagir imediatamente na competição para tentar "brigar", no mínimo, por uma vaga na Taça Libertadores da América. "Esse grupo é forte. Pode dar bons frutos, mas é preciso sempre que esses atletas de destaque estejam bem fisicamente e tecnicamente", afirmou o treinador. A vitória, de virada, trouxe bons fluidos para São Januário. Nesta segunda-feira, o meia Marcelinho, que só atuou em seis partidas nesta temporada, correu em volta do campo e não sentiu a contusão.