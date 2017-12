Vitória devolve esperanças ao Flamengo A vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, por 3 a 2, na noite de quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, reacendeu a esperança dos jogadores em conquistar uma das vagas para a Taça Libertadores de 2004. Nesta sexta-feira, um dos atletas mais animados era o atacante Jean, que voltou ao time após se recuperar de uma contusão no tornozelo. "Não senti nenhuma dor. O que me prejudicou no jogo com o Atlético-MG foi a forma física, que preciso recuperar", afirmou Jean, que disse estar à disposição do técnico Waldemar Lemos para a partida com o Fortaleza, amanhã. Apesar da falta de ritmo, o atleta frisou que a força de vontade em ajudar o Flamengo supera qualquer problema.