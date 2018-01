Vitória devolve otimismo ao Fluminense Nesta sexta-feira, nas Laranjeiras, o clima entre jogadores e comissão técnica do Fluminense era bem agradável. A vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, na quinta-feira, serviu para tirar o Tricolor da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E mais. Mostrou que o atacante Romário está completamente recuperado de um estiramento muscular. "Ele é uma peça importante no time. Sempre deixa sua marca e dá tranqülidade aos mais jovens, pois chama a responsabilidade", afirmou o técnico Renato Gaúcho, ao falar sobre Romário. "Tudo deu certo para nós e agora temos que dar seqüência ao trabalho. Ainda temos muito pela frente." O presidente David Fischel reiterou nesta sexta que sabia que o treinador melhoraria a equipe. Desabafo - Romário, autor de um gol de pênalti contra o Vitória, disse que vem sofrendo perseguição da imprensa e acusou jornais cariocas de falta de respeito. "Não preciso provar nada a ninguém, mas não admito piadinhas."