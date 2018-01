Vitória: diferença de dois gols O Baraúnas está "engasgado" na garganta dos jogadores do Vitória desde a primeira partida, realizada em Mossoró, quando a equipe potiguar bateu a baiana por 1 a 0. O mais ansioso entre os atletas do Vitória é o goleiro Felipe, pois ele foi o responsável direto pelo resultado ao falhar no gol. Por essa razão, o time baiano espera sufocar o adversário para vencer pela diferença de dois gols e continuar na Copa do Brasil. A zaga titular, Claudiomiro e Marcelo Heleno, retorna ao time, assim como o volante Xavier. No ataque apesar de se queixar de dores na coxa direita Zé Roberto está confirmado.