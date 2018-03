Vitória do CRB garante emprego de Cruz O técnico Luís Carlos Cruz garantiu seu emprego no CRB ao conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira à noite, quando surpreendeu o Vila Nova por 1 a 0, no Estádio Serra Dourada. Bem armado por Cruz, o time alagoano mereceu ganhar de um adversário desarticulado na estréia do técnico Mauro Galvão. A primeira vitória do CRB o colocou com cinco pontos, provisoriamente na 10.ª posição, dez acima do que era antes. O Vila Nova, com quatro pontos, é o 13.º colocado, caindo três posições. Mesmo antes do jogo, Cruz não acreditava que um tropeço poderia lhe custar o emprego: "Já trabalhei no clube em 2002 e o pessoal me conhece bem. Além disso, jogamos bem nas primeiras rodadas e, talvez, agora possamos vencer". Ele tinha razão. O gol da vitória saiu aos 26 minutos, numa arrancada do lateral Túlio, que tinha entrado na vaga de Ivonaldo, e encheu o pé da entrada da área. Cruz acertou até na substituição. O CRB vai abrir a quinta rodada, já na terça-feira, quando enfrentará o Caxias, em Caxias do Sul (RS). O Vila Nova, que não vence fora de casa há 19 jogos, tentará quebrar o tabu diante do Avaí, dia 20, sexta-feira, em Florianópolis (SC). Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.