Corinthians e Santos ganham mais uma e Inter goleia. Veja os gols

Nesta quinta-feira, o Santos entrou de vez na briga pelo G-4 com a vitória sobre a Chapecoense, na Vila Belmiro, por 3 a 1. Na quarta, a arbitragem roubou a cena na abertura da 22ª rodada do Brasileirão. No Itaquerão, o Corinthians venceu o Fluminense - que teve um gol mal anulado - por 2 a 0 e abriu sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético-MG na tabela do Campeonato Brasileiro. Em Minas, o árbitro Marcelo de Lima Henrique foi figura central no triunfo do Atlético-PR sobre o Atlético-MG por 1 a 0. No Beira-Rio, o Inter afundou o Vasco na lanterna com a goleada por 6 a 0.

Assista aos gols da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro:

SANTOS 3 x 1 CHAPECOENSE

CORINTHIANS 2 x 0 FLUMINENSE

INTERNACIONAL 6 x 0 VASCO

ATLÉTICO-MG 0 x 1 ATLÉTICO-PR