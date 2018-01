Vitória do Paulista escapa no final Finalista da Copa do Brasil, o Paulista continua com vida dura no Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde deste sábado, com nove dos titulares que eliminaram o Cruzeiro, há três dias no Mineirão, não passou de um empate por 2 a 2 com o União Barbarense no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP), pela sétima rodada da competição. O gol de empate dos visitantes saiu apenas no último lance da partida, com o volante Leonel. Com o empate, os dois times ficaram com oito pontos na tabela. O Paulista, com uma vitória a menos, é o 17.º e está na zona do rebaixamento. O União é o 15º colocado. "Não foi desconcentração. Não jogamos bem, mas poderíamos ter vencido. Empatamos nos detalhes", definiu o técnico Vágner Mancini. Poupando apenas o volante Fábio Gomes e o zagueiro Dema entre os titulares, o time da casa começou tentando pressionar, mas encontrou uma marcação forte do time visitante. Bem no jogo, o União Barbarense foi quem perdeu as principais chances no primeiro tempo. Na melhor delas, Válter invadiu a área livre, mas chutou em cima do goleiro Rafael. Ao final da primeira etapa, Vágner Mancini não escondeu o descontentamento com o empate sem gols. O técnico do Paulista só não esperava ficar atrás no placar em sua casa. Aos 19 minutos do segundo tempo Válter marcou de cabeça e se redimiu do gol perdido no primeiro tempo. Atrás no placar, o Paulista resolveu reagir e chegou à virada em nove minutos. Aos 27 minutos Léo empatou o jogo e aos 36 Victor, que entrou no lugar de Finazzi, fez 2 a 1 de cabeça. O empate do União Barbarense aconteceu no último lance de jogo, em toque de cabeça de Rogério Gaúcho para Leonel.