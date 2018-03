Vitória do Santos não abala confiança do técnico do Cúcuta

O técnico Pedro Sarmiento, do Cúcuta Deportivo, se mostrou bastante confiante na classificação de sua equipe para as quartas da Copa Libertadores mesmo com a vitória de 2 a 0 do Santos na partida de ida, na Vila Belmiro. Veja também: Molina pode desfalcar o Santos diante do Cúcuta "Achamos que podemos vencer o Santos aqui. O grupo está concentrado e confiante. Sabemos que uma vitória de 2 a 0 leva o jogo aos pênaltis, e um 3 a 0 nos classifica", afirmou o treinador sobre o jogo de quinta, na Colômbia. O único desfalque de Sarmiento é o atacante Leonard Pajoy, machucado. Com isso, a dupla de ataque será formada pelo boliviano Diego Cabrera e o argentino Matías Urbano. A Libertadores é a última esperança de a equipe levar um título no semestre: no Torneio Apertura local, o Cúcuta precisa de um milagre para tentar se classificar aos quadrangulares semifinais do campeonato. Para avançar, o time tem de conseguir vitórias contra Santa Fé e Once Caldas nas rodadas finais, além de torcer por tropeços de outros adversários.