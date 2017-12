Vitória do União na festa do acesso Campeão antecipado, o União Barbarense encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro da Série C de forma positiva. Neste domingo à tarde, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, venceu o Americano por 1 a 0. Com o acesso e o título garantidos, a partida foi uma grande festa para o time da casa, que somou 15 pontos no quadrangular final. A segunda vaga ficou com o Gama, que goleou o Limoeiro por 7 a 1. A diretoria do time paulista resolveu abrir os portões para menores de 12 anos e mulheres, para lotar o estádio. Apesar da chuva, mais de 5 mil torcedores compareceram à festa. A TUSB (Torcida Uniformizada Sangue Barbarense), principal torcida organizada, distribuiu bandeirinhas para todos os torcedores e ainda comprou mil litros de chope, para a festa na sede social, logo após a partida. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo del Nero, marcou presença, para parabenizar o clube paulista e entregar o troféu aos jogadores. Pela manhã, o dirigente esteve em Santos, onde acompanhou a final da Copa Federação Paulista de Futebol, conquistada pelo Santos, contra o Guarani. Se para o União Barbarense o jogo era de clima festivo, para o Americano, com cinco pontos, era a chance de conquistar a segunda vaga e o acesso à Série B. Para isso, precisava da vitória e ainda de um resultado negativo do Gama contra o Limoeiro. Mas, foi só o jogo começar e as pretensões do time carioca acabaram. A todo instante chegava a notícia de que o Gama marcava um gol. De quebra, o União Barbarense ainda abriu o marcador aos 17 minutos, com o zagueiro Du Lopes, de cabeça, aproveitando cruzamento de Marco Aurélio. No intervalo, o Gama já vencia por 5 a 1 e o técnico Válter Ferreira, do Americano, praticamente jogou a toalha. "Com um resultado desses lá, vamos fazer o quê? Nos resta vencer para terminar o campeonato com dignidade", comentou. Não deu nem para evitar a derrota. A festa do União Barbarense só não foi completa porque o atacante Frontini, que brigava pela artilharia isolada, acabou expulso. Assim, terminou a competição com 10 gols, empatado com Marciano, do Limoeiro.