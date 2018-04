Vitória do Vasco tira título do Corinthians em Floripa

SÃO PAULO - A vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Fluminense no Estádio do Engenhão jogou um balde de água fria nos jogadores do Corinthians, que venceu o Figueirense por 1 a 0, mas não pôde comemorar o título com antecedência.

Assim que acabou o jogo em Florianópolis, os jogadores do Corinthians permaneceram em campo esperando os minutos finais da partida do Vasco, que estava 1 a 1 até os 45 minutos, quando Bernardo desempatou em favor do clube cruzmaltino e fez com que a decisão do Campeonato Brasileiro fosse decidida na última rodada da temporada.

Agora, o Corinthians precisa apenas do empate diante do Palmeiras, no próximo domingo, para se sagrar campeão sem depender do resultado do jogo do Vasco, que encara o Flamengo, de Ronaldinho Gaúcho. O time de Tite só não leva o caneco se não superar o Palmeiras e se o Vasco ganhar do Fla.

Apenas as duas equipes, Corinthians e Vasco, brigam agora pelo título. A equipe do Rio tem antes uma decisão no meio de semana: encara a Universidad de Chile, em Santiago, pela Copa Sul-Americana. A partida é válida pela semifinal da competição - no primeiro jogo houve empate por 1 a 1.

Na parte debaixo da tabela, correm risco de rebaixamento Cruizeiro (40 pontos), Ceará (39) e Atlético-PR (38). Dos três, somente um vai escapar. O Cruzeiro faz clássico mineiro com o Atlético. O Ceará visita o Bahia. E o Atlético-PR briga com o Coritiba, que joga para permanecer na Libertadores de 2012. América-MG e Avaí já estavam rebaixados para a Série B.