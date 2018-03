Vitória do Werder deixa Bayer a um ponto do título A vitória do Werder Bremen por 2 x 0 sobre o Energie Cottbus neste sábado manteve a equipe em segundo lugar no Campeonato Alemão e deixou o Bayern de Munique próximo de seu 21o. título. A vitória do Werder, com gols no segundo tempo de Markus Rosenberg e Hugo Almeida, deixou a equipe nove pontos atrás do líder Bayern, faltando três jogos para o fim do campeonato. O Bayern tem uma grande vantagem no saldo de gols mas, para estar matematicamente seguro do título, precisa de um ponto em suas quatro últimas partidas, começando pelo jogo deste domingo contra o Wolfsburg. Se a equipe conseguir pelo menos um empate nesse jogo, celebrará o seu 20o. título desde o início da Bundesliga em 1963 e 21o. de todos os tempos, incluindo o primeiro título alemão obtido em 1932. Também seria a terceira vez que o clube conquistaria tanto o Campeonato Alemão quanto a Copa da Alemanha, depois de vencer o Borussia Dortmund, em Berlim, no mês passado, na final da Copa deste ano. O Schalke 04, terceiro colocado, empatou em 1 x 1 com o Hanover 96, em casa, diminuindo suas chances de disputar a vice-liderança na competição. O Bayern lidera com 66 pontos, seguido do Werder com 57 e o Schalke com 55. O Hamburgo e o Stuttgart permaneceram na disputa pelo terceiro lugar no campeonato depois de ambos os times vencerem neste sábado. O Hamburgo venceu por 3 x 1, fora de casa, o Hansa Rostock, enquanto que o Stuttgart goleou o Eintracht Frankfurt em casa por 4 x 1. Ambas as equipes têm agora 51 pontos. O Bayer Leverkusen pode se juntar a eles na pontuação se vencer o Duisburg neste domingo. Veja os resultados da rodada: Sábado: Arminia Bielefeld 2 x 0 VfL Bochum Hansa Rostock 1 x 3 Hamburgo SV Hertha Berlim 3 x 1 Karlsruhe SC Schalke 04 1 x 1 Hanover 96 VfB Stuttgart 4 x 1 Eintracht Frankfurt Werder Bremen 2 x 0 Energie Cottbus Sexta-feira: Borussia Dortmund 0 x 0 Nuremberg