Vitória domina Ceará, afunda rival e assume a liderança da Série B

O Vitória encerrou a série de três jogos sem vencer e é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Os baianos ultrapassaram o rival Bahia, que tinha assumido na sexta-feira a liderança provisória, ao vencerem o Ceará na tarde deste sábado por 2 a 1, em plena Arena Castelão, em Fortaleza, pela 17.ª rodada da competição.

Os visitantes chegaram aos 31 pontos, superando o Bahia apenas no número de gols marcados: 26 a 25. O time ainda contou com a derrota do Botafogo, que soma 30 pontos, para o Santa Cruz. Por outro lado, o Ceará se afunda na crise. Com apenas 11 pontos em 17 jogos, o time segue na lanterna apesar da estreia de Marcelo Cabo, ex-Macaé, no lugar do técnico Geninho.

O Vitória precisou de apenas 17 minutos para sacramentar mais uma vitória na Série B. O time baiano abriu o placar logo aos 15 minutos, quando o meia Escudero recebeu passe do atacante Elton e bateu à esquerda do goleiro Tiago. Dois minutos depois, o mesmo Elton tocou para o atacante Rogério, que driblou o marcador e mandou no ângulo esquerdo do arqueiro cearense.

Na segunda etapa, o Vitória tentou apenas administrar o resultado e quase acabou punido pelo excesso de cautela. O Ceará diminuiu aos 32 minutos, após cobrança de falta do atacante Júlio César. No final, o jogo foi dramático, já que os donos da casa se lançaram ao ataque. Mas o placar seguiu inalterado, com a vantagem para os visitantes.

Na próxima terça-feira, às 19 horas, o Ceará volta a encarar um clube que briga pelo acesso, o América-MG, na Arena Castelão, também em Fortaleza. Enquanto isso, o Vitória joga contra o Luverdense, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 2 VITÓRIA

CEARÁ - Tiago; Alan Silva, Sandro, Charles e Victor Luis (Júlio César); Baraka, Uillian Correia, Fernandinho, Bernardo (Fabinho) e Ricardinho (Mazola); Rafael Costa. Técnico: Marcelo Cabo.

VITÓRIA - Fernando Miguel (Gatito Fernandez); Diogo Mateus, Guilherme Mattis, Ramon e Diego Renan; Marcelo Mattos, Pedro Ken e Escudero; Rogério (Vander), Rhayner (Amaral) e Elton. Técnico: Vágner Mancini.

GOLS - Escudero, aos 15, e Rogério, aos 17 minutos do primeiro tempo; Júlio César, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Mazola (Ceará); Gatito Fernández, Ramon, Marcelo Mattos e Rhayner (Vitória).

CARTÃO VERMELHO - Júlio César (Ceará).

RENDA - R$ 172.283,00.

PÚBLICO - 23.261 pagantes (24.067 total)

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).