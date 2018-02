Vitória: dúvidas contra Figueirense O Vitória estréia no Brasileiro em casa, contra o Figueirense, e com dúvidas: o técnico Joel Santana ainda não sabe se poderá contar com o meia Vander e com o atacante Alecsandro, contundidos, no jogo de hoje à tarde, no Barradão. O mais provável é que Nadson comece no lugar de Alecsandro. O Figueirense contratou veteranos como Evair, Cléber e Wagner Mancini, que não têm ainda estréia confirmada. Leia mais no Estadão