Vitória e América-MG empatam e continuam no G4 da Série B O torcedor do Vitória sofreu mais do que merecia na tarde deste sábado, no Barradão, em Salvador. Em confronto direto com o América-MG por uma vaga na elite, o time baiano conseguiu um empate por 1 a 1 com seu gol saindo nos últimos minutos da partida válida pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.