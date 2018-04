Vitória e América-SP avançam na Copa São Paulo

Com o triunfo, o Vitória chegou aos sete pontos e garantiu a liderança da chave. Os gols do time baiano foram marcados por Cristian e Lucas, ainda no primeiro tempo. Segundo colocado no grupo, com seis pontos, o Primavera marcou no segundo tempo com Augusto Silva.

O América de São José do Rio Preto também avançou na Copa São Paulo. Neste sábado, a equipe derrotou o Fortaleza por 2 a 1, na cidade de Ribeirão Preto. Com isso, terminou o Grupo I na primeira colocação, com sete pontos.

O Flamengo ficou perto da classificação para a segunda fase da Copa São Paulo ao golear o Taubaté por 5 a 0, em partida válida pelo Grupo S. Apesar do placar dilatado, foi o Paulista, de Jundiaí, que avançou na primeira colocação da chave.

Porém, o Flamengo chegou aos sete pontos e tem grandes chances de ser um dos nove melhores segundos colocados da Copa São Paulo, que também avançam na competição. Os gols do triunfo deste sábado foram marcados por Dudu, Christiano, Michel, Dudu e João Vitor.

Pelo Grupo H, em Jaguariúna, Operário, do Mato Grosso do Sul, e o CSA, de Alagoas, encerraram a participação na Copa São Paulo com um empate por 1 a 1.