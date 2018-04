Vitória e Americana empatam e ficam fora do G-4

O time paulista entrou em campo pressionado por uma sequência negativa de sete jogos sem vitória, que lhe tirou uma vaga no G-4. De outro lado, o Vitória apresentava uma série positiva de três vitórias consecutivas e uma vaga na zona de acesso à Série A, conquistada na rodada passada.

Como esperado, o jogo começou truncado no meio-campo, apesar de o Vitória ter um leve domínio das ações. Aos 7 minutos, de falta, Geovanni obrigou o goleiro Jailson a praticar boa defesa e mandar a bola para escanteio. O Americana só ameaçou aos 27 minutos, com um desvio de cabeça na frente do goleiro Douglas, que defendeu no reflexo.

O jogo começou a mudar aos 42 minutos, quando Preto cometeu falta violenta sobre Marcinho e, de pronto, foi expulso, prejudicando o Vitória.

Na volta do intervalo, o técnico Vágner Benazzi preferiu trocar o atacante Fábio Santos pelo meia Neto Coruja. O Americana não mexeu, mas tentou diminuir os espaços na saída de bola do time baiano.

Roberto Fernandes só mudou o Americana aos 15 minutos, quando tirou o volante Alê para a entrada do atacante Jônatas. O Vitória, mesmo com um jogador a menos, ficou mais bem distribuído em campo. E com um objetivo claro: não sofrer gol para tentar surpreender no contragolpe. A torcida da casa ficou inquieta, ensaiou vaias e xingou o técnico Fernandes de "burro".

Na verdade, faltou qualidade aos atacantes americanos nas finalizações. Tanto que o centroavante Clodoaldo recebeu uma sonora vaia ao ser substituído pelo volante Paulinho Dias.

Agora só restam mais três rodadas. No final de semana, o Americana vai visitar o Sport, sexta-feira à noite, em Recife. No sábado, a partir das 16h20, o Vitória recebe o Criciúma.

FICHA TÉCNICA:

Americana 0 x 0 Vitória

Americana - Jailson; Luiz Felipe, Jorge Luiz, Thiago Gomes e Magal; Alê (Jônatas), Léo Silva, Válber e Marcinho; Danilo Santos (André Luís) e Clodoaldo (Paulinho Dias). Técnico - Roberto Fernandes.

Vitória - Douglas; Nino Paraíba, Gabriel, Maurício e Fernandinho; Uelliton, Preto, Gilberto (Lúcio Flávio) e Geovanni (Felipe); Fábio Santos (Neto Coruja) e Neto Baiano. Técnico Vágner Benazzi.

Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (Fifa-RS).

Cartões amarelos - Alê, Nino Paraíba e Geovanni.

Cartão vermelho - Preto.

Renda - Não disponível.

Público - 2.711 pagantes.

Local - Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).