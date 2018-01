Vitória é campeão da Nike Cup sub-15 O Vitória da Bahia conquistou neste domingo o título de campeão da Nike Cup, competição que reúne os melhores times sub-15 do mundo, ao vencer o River Plate da Argentina por 2 a 1. A vitória foi conseguida na ?morte súbita?, com um gol de pênalti marcado por Edvaldo aos quatro minutos da prorrogação. Ele já havia marcado o gol brasileiro no tempo normal, também numa cobrança de pênalti. Na decisão do 3º lugar, o Real Madrid venceu o Tigres, do México, por 3 a 0. O time argentino havia saído na frente com um gol do colombiano Garcia Zarate, artilheiro do campeonato com 12 gols e eleito o melhor jogador do torneio. O Vitória chegou a marcar um segundo gol antes da prorrogação, anulado pelo árbitro sob a alegação de falta do ataque brasileiro. Os brasileiros comemoraram o título no centro do campo simulando golpes de capoeira. Eles foram acompanhados por Alex Alves, jogador revelado nas categorias de base do time baiano e que joga no Hertha Berlim, anfitrião do torneio. O time alemão conta ainda com Marcelinho Paraíba. O título do Vitória, quarto colocado na competição em 99, foi o segundo consecutivo de um time brasileiro. Em 2000, o Internacional de Porto Alegre venceu o Verdy Youth na decisão por 1 a 0. Nesta segunda-feira, os garotos do Vitória passeiam por Berlim. A volta ao Brasil acontece na terça e os campeões devem desembarcar no aeroporto Luis Eduardo Magalhães, em Salvador, às 11h30. A campanha do Vitória: 1ª fase Vitória 6 x 1 AGF Aarhus (Dinamarca) Vitória 3 x 1 Verdy Youth (Japão) Vitória 0 x 3 Real Madrid (Espanha) Vitória 6 x 0 Rochester (EUA) Quartas-de-final Vitória 1 x 0 West Ham (Inglaterra) Semifinal Vitória 2 x 1 Tigres (México) Final Vitória 2 x 1 River Plate (Argentina)* *1 a 1 no tempo normal