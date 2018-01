Vitória e Criciúma empatam em Salvador Vitória e Criciúma empataram por 1 a 1 num jogo equilibrado realizado nesta quarta-feira à noite do Estádio Barradão, em Salvador. O Vitória não conseguiu se recuperar da derrota sofrida domingo passado para o Fortaleza no Ceará e com o empate ganhou apenas 1 ponto somando agora 44, enquanto com o bom resultado fora de casa a equipe catarinense chegou aos 49. Os jogadores do Vitória se perderam na boa marcação do Criciúma e não conseguiram levar perigo à meta do goleiro Fabiano nos primeiros minutos de jogo. Para completar, Dejair cobrou uma falta da intermediária, a bola desviou na zaga do Vitória e estufou as redes, decretando aos 17 minutos, Criciúma 1 a 0. Diante da inoperância do ataque do Vitória, o técnico Lori Sandri, aos 30 minutos, tirou o zagueiro Adaílton e colocou o atacante Enilton. A substituição deu certo, pois o ataque baiano melhorou. Aos 42 minutos, Almir cruzou uma bola da esquerda e Zé Roberto completou empatando a partida. No segundo tempo ao invés de tentar segurar o empate o Criciúma partiu para o ataque e quase desempata no inicio: aos 6 Dejair obrigou Juninho a fazer defesa milagrosa e dois minutos depois, Cléber Gaúcho acertou a trave num chute longo. Logo depois, o Vitória equilibrou o jogo quando Lori Sandri trocou Alecsandro por Gilmar, mas não foi o suficiente para vencer a partida.