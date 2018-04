Vitória é goleado e se complica na Copa Sul-Americana

O Vitória foi até Montevidéu nesta terça-feira e voltará a Salvador com um resultado indesejável na bagagem. Em sua primeira partida pela fase internacional da Copa Sul-Americana, após eliminar o Coritiba na anterior, o time baiano foi goleado por 4 a 1 pelo River Plate uruguaio. A derrota deixa o Vitória em situação complicada para o jogo da volta, no Barradão.

Jogando com a equipe titular, se esperava mais do Vitória após as últimas vitórias sobre Palmeiras e Internacional, líderes do Campeonato Brasileiro. No entanto, o River foi extremamente eficiente para conseguir o triunfo. Após sofrer 2 a 0, o time baiano ainda descontou com Wallace, e levava um bom resultado a Salvador, mas permitiu dois gols em três minutos e acabou goleado.

No jogo da volta, marcado para o próximo dia 30, o Vitória precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Se sofrer um gol, tem que fazer quatro para provocar os pênaltis. Já se tomar dois, a tarefa fica quase impossível, tendo que abrir vantagem de quatro gols. Caso consiga avançar, o time baiano encara o vencedor do confronto entre Cienciano, do Peru, e San Lorenzo, da Argentina.

O JOGO

Apesar do público muito ruim no Estádio Centenário, o River começou o jogo animado. Mesmo assim, foi o Vitória que teve a primeira chance clara de gol. Com apenas três minutos, Leandro Domingues arrancou, passou pela marcação do time uruguaio e saiu na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro Dos Santos. O castigo pelo erro viria quatro minutos depois.

Na primeira oportunidade do River, o time anfitrião não desperdiçou. Puppo cruzou da direita e Córdoba subiu mais alto que Wallace para marcar. De cabeça, o centroavante mandou no contrapé do goleiro Viáfara. Mesmo em desvantagem, era o Vitória que continuava mais perigoso na partida, contanto com a boa atuação de Leandro Domingues.

Depois que Uelliton já tinha arriscado de longe, o meia voltou a fazer boa jogada aos 28 minutos. Em lance parecido com a primeira chance que teve, Leandro Domingues arrancou pelo meio e chegou à área do River, mas bateu novamente em cima de Dos Santos. No fim do primeiro tempo, Viáfara ainda fez grande defesa no chute de Rodríguez e evitou o prejuízo maior na etapa inicial.

O Vitória voltou modificado para o segundo tempo, com Bida no lugar de Vanderson. E logo no primeiro lance quase chegou ao empate. Roger recebeu na área, girou em cima da marcação e chutou, mas Dos Santos defendeu. Por outro lado, o River era mais eficiente. Aos quatro minutos, os uruguaios ampliaram. Córdoba, de novo, chutou colocado e venceu Viáfara, que não conseguiu segurar.

Valente, o Vitória não se abateu com o segundo gol. Assim como quando viu o River abrir o placar, o time baiano seguiu bem e levando perigo ao gol uruguaio. O gols dos visitantes enfim saiu aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio, Roger desviou de cabeça e Wallace completou. O gol fora de casa era tudo que o Vitória queria, se permitindo buscar o empate com mais calma.

Mas a intenção do Vitória de segurar o resultado foi por água abaixo com dois gols na sequência do River. Aos 35, o brasileiro Andrezinho arrancou pelo meio, invadiu a área e tentou cruzar, mas a bola bateu em Wallace e encobriu Viáfara. Nem deu tempo de o time baiano se recuperar e os uruguaios marcaram novamente, desta vez com Rodríguez, que bateu cruzado após bela troca de passes.

RIVER PLATE (URU) 4 X 1 VITÓRIA

River Plate - Dos Santos; Diego Sosa (Porta), Ronaldo Conceição, Bica e Porras; Klingender (Andrezinho), Rodríguez, Zambrana (Rizotto) e Córdoba; Sergio Souza e Puppo. Técnico: Juan Ramón Carrasco

Vitória - Viáfara; Apodi, Wallace, Fábio Ferreira e Leandro; Vanderson (Bida), Magal (Carlos Alberto), Uelliton e Leandro Domingues; Neto Berola (Nino) e Roger. Técnico: Vágner Mancini

Gols - Córdoba, aos sete minutos do primeiro tempo; Córdoba, aos quatro, Wallace, aos 20, Andrezinho, aos 35, e Rodríguez, aos 37 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Klingender (River Plate); Uelliton e Leandro Domingues (Vitória)

Árbitro - Enrique Osses (Fifa-Chile)

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)