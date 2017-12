Vitória e Guarani empatam sem gols Vitória e Guarani empataram por 0 a 0 num jogo movimentado e assistido pelo menor público do ano no Estado Barradão: apenas 1.294 torcedores presentes (659 pagantes). Ao somar apenas um ponto, chegando aos 58, o Guarani praticamente sepulta qualquer possibilidade de lutar por uma vaga na Taça Libertadores da América. O Vitória pretendia apagar a má impressão da última partida jogada no Barradão quando perdeu por 4 a 3 para o Goiás. Não conseguiu. Sem grandes responsabilidades, pois seu time não corre risco do rebaixamento e tampouco tem chances de conseguir vaga para um dos torneios sul-americanos, o técnico Lori Sandri foi ousado ao escalar o atacante Gilmar na ala direita em substituição do titular o defensor Alex Santos. Sem contar com seu melhor jogador o atacante Zé Roberto, a equipe baiana manteve boa movimentação na frente. Aos 12 minutos, Alecsandro acertou a trave de Jean e logo depois Robson Luiz exigiu defesa difícil do goleiro do Guarani onde apenas o ala Ruy se destacava. O Guarani equilibrou o jogo por volta dos 25 e quase abre o placar em dois lances seguidos. Gilson fez um cruzamento perigoso que Rodrigão golpeou de cabeça livre. Logo depois após cobrança de falta Ruy chegou à pequena área e quando ia marcar a zaga conseguiu dividir. A melhor chance do Guarani ocorreu, no entanto, aos 44 quando Wagner puxou contra-ataque enganou a defesa e tocou para Alex livre soltar a bomba que Juninho defendeu espetacularmente. Rodrigão quase marca a 1 minuto do segundo tempo após uma saída de bola errada do ala Almir. O lance parece ter indicado que o Guarani iria dominar o restante da partida e a torcida do Vitória logo percebeu e a partir dos 15 minutos passou a vaiar os erros de sua equipe. Wagner era a melhor opção de ataque para o Guarani quando encaixava contra-ataques, mas a pouca eficiência nas finalizações decretaram o empate sem gols. No final do jogo Jean fez uma defesa milagrosa depois de uma cabeçada à queima-roupa do meia Ramalho.