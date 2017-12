Vitória e Juventude ficam no empate O empate de 1 a 1 entre Vitória e Juventude, neste domingo, no estádio Barradão, manteve as chances de o time gaúcho chegar à Libertadores, enquanto o tropeço aproxima o tricampeão baiano do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Juventude queria justificar a fama de time que tem melhor aproveitamento fora de casa. E foi logo partindo para cima. No primeiro minuto, Leonardo Manzi teve uma boa chance. O Vitória respondeu com um contra-ataque parado com falta de Lauro em Cléber. Ameaçado de rebaixamento, o tricampeão baiano teve de se arriscar, mesmo diante de um adversário tão perigoso. Numa boa jogada de Edilson, o meia Leandro Domingues abriu o placar aos 12 minutos. Leandro estava disposto a aproveitar a chance de começar jogando como titular e garantir uma vaga no time. Mas foi Fabinho quem esteve perto de ampliar, em um chute forte que passou perto do gol do Juventude. Edilson também teve outra oportunidade, mas a zaga gaúcha evitou. O Vitória ainda esteve perto de fazer o segundo, numa disputa de bola entre Obina e o zagueiro Índio, que o jogador do Juventude levou a melhor. No segundo tempo, foi a vez de o Juventude testar as deficiências da defesa do Vitória. O time gaúcho descobriu falhas de cobertura e marcação, além de erros individuais dos zagueiros Milton e Marcelo Heleno, além do lateral Alex Santos. Num destes ataques, aos 27 minutos, Lopes subiu de cabeça e Juninho não achou. Com o empate de 1 a 1, o Vitória foi com tudo ao ataque, no desespero. Gilmar ainda teve uma chance, mas não conseguiu marcar para o time baiano.