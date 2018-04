Vitória e mais quatro times avançam à 2ª fase da Copa do Brasil

River-PI, Galvez-AC, Dom Bosco-MT e Juazeirense-BA foram as demais equipes a conquistar a classificação. Agora já estão 27 clubes com presença assegurada na segunda fase, que vai conhecer mais nove classificados nesta quinta-feira.

O Vitória também tirou o pé nesta quarta, de olho nos confrontos com o rival Bahia. Mesmo assim, venceu o Náutico-RR por 3 a 1, em Salvador, fechando a fase com seis pontos porque tinha vencido na ida por 3 a 2. Seu próximo adversário será a Portuguesa, que na terça-feira eliminou o Parnahyba-PI.

No duelo do Acre, o Galvez levou a melhor em cima do Rio Branco. Foi até a capital do estado e empatou por 1 a 1, fechando a série com quatro pontos porque tinha vencido em casa por 1 a 0. O seu adversário vai sair do confronto entre os dois Santos, de São Paulo e do Amapá, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro.

Em Manaus, o Nacional-AM empatou com o Dom Bosco por 1 a 1 e deixou a vaga com o time do Mato Grosso que venceu na ida por 2 a 0, somando quatro pontos. Agora vai medir forças com o Atlético-PR, que eliminou o Brasil de Pelotas (RS).

NOS PÊNALTIS - Duas vagas foram definidas nos pênaltis. Em Cuiabá, o time do mesmo nome fez 1 a 0 em cima do Juazeirense-BA, devolvendo o placar de ida. Mas perdeu a classificação nos pênaltis, por 5 a 4, para o time baiano que vai enfrentar o vencedor do confronto entre Botafogo-RJ e Coruripe-AL.

O Goiás ganhou, mas não levou. No tempo normal no estádio Serra Dourada, em Goiânia, devolveu os 2 a 1 que tinha levado do River lá no Piauí, mas na cobrança de pênaltis perdeu a vaga, por 8 a 7. O time piauiense agora vai pegar o Botafogo-PB que eliminou o Linense-SP também, por coincidência, nos pênaltis.

FALTOU POUCO - No único jogo válido pela ida da primeira fase, quase que o Paysandu descartou a volta. Vencia o rival Independente, por 2 a 0, em Tucuruí (PA), mas sofreu um gol aos 43 minutos do segundo tempo, com Jaquinha, cobrando pênalti. Mas no jogo de volta, o Paysandu pode perder em Belém até por 1 a 0 para avançar à segunda fase.

Confira os resultados da Copa do Brasil:

Terça-feira

Jogos da Volta

*Ceará 1 x 1 Resende-RJ (ida 2 x 2)

*Portuguesa 1 x 0 Parnayba (ida 1 x 2)

Quarta-feira

Jogos da Ida

Independente-PA 1 x 2 Paysandu

Jogos da Volta

Goiás 2 (7) x 1 (8) River-PI* (ida 1 x 2)

Rio Branco-AC 1 x 1 Galvez-AC* (ida 0 x 1)

Nacional-AM 1 x 1 Dom Bosco-MT* (ida 0 x 2)

Cuiabá-MT 1 x 0 Juazeirense-BA* (ida 0 x 1)

*Vasco 2 x 1 Remo (ida 1 x 0)

*Vitória 3 x 1 Náutico-RR (ida 3 x 2)

Quinta-feira

Jogos da Volta

Fortaleza x Imperatriz-MA (ida 1 x 1)

Criciúma x Operário-PR (ida 1 x 2)

América-MG x Red Bull Brasil (ida 1 x 1)

Sport x Aparecidense-GO (ida 0 x 2)

Avaí x Operário-MT (ida 0 x 1)

Santos x Santos-AP (ida 1 x 1)

Juventude x Tocantinópolis-TO (ida 1 x 1)

ASA x Genus-RO (ida 0 x 2)

Botafogo x Coruripe-AL (ida 1 x 0)

* Classificados à 2ª fase