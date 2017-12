Vitória e Paysandu empatam por 1 a 1 Mesmo sem repetir a boa atuação de domingo passado, quando goleou o Guarani, o Paysandu conseguiu empatar com o Vitória, por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador. Com o resultado, o time paraense chegou aos 31 pontos no Campeonato Brasileiro. Já a equipe baiana acumulou mais um resultado ruim dentro de casa, somando agora 28 pontos - a expectativa é melhorar na próxima rodada, quando o novo técnico Lori Sandri assumir a equipe. A contusão do meia-atacante Jobson, aos 5 minutos de jogo, não chegou a perturbar o Paysandu, que foi ao ataque em pleno Barradão. Tanto que, teve a primeira grande chance de gol, com Magno, aos 8 minutos. O Vitória reagiu num contra-ataque aos 35 minutos, quando o zagueiro Marcelo Heleno se aventurou no ataque, cruzou uma bola da direita e Alecsandro, na pequena área, fez 1 a 0. O Vitória voltou melhor no segundo tempo, dominando o jogo, mas faltou organização no ataque. Para complicar, Zé Roberto foi expulso ao reclamar de pênalti marcado contra o time baiano aos 30 minutos. Mas Welber acabou desperdiçando a chance do Paysandu, permitindo defesa de Juninho. Com um jogador a menos, o Vitória não conseguiu resistir ao Paysandu. O gol de empate saiu aos 37 minutos do segundo tempo, quando Zé Augusto completou de cabeça um cruzamento da esquerda.