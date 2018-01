Vitória elimina Atlético-RR na Bahia O duelo entre Vitória e Palmeiras, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado que resultou na queda da equipe paulista para a Segunda Divisão vai se repetir em dose dupla na Copa do Brasil: o time baiano goleou o Atlético (RR) nesta quarta-feira à noite no Estádio do Barradão por 5 a 1 e agora disputa a terceira fase do torneio com o Palmeiras. Será o primeiro time forte que o Vitória vai enfrentar na Copa do Brasil onde eliminou sem dificuldades além do time de Roraima, o Tocantinópolis. Na partida desta quarta-feira, Rigoberto abriu o marcador para o Atlético (RR) aos 6 do primeiro tempo. Depois disso só deu Vitória, que virou para 3 a 1 ainda na etapa inicial com dois gols de Nádson e um de Alecsandro. No segundo tempo Allann Delon marcou 4 a 1 e Alecsandro, de pênalti, fechou a goleada aos 35. Ficha Técnica Vitória: Juninho; Mauricio, Marcelo Heleno, Aderaldo e Almir; Ramalho, Dudu Cearense(Leandro), Allann Delon e Zé Roberto(Alessandro Azevedo); Alecsandro e Nadson(Kléber). Técnico: Joel Santana Atlético de Roraima: Carlinhos; Adriano(Raul), Oziel, Macálé e Renatinho; Vitor, Alan, Edclê(Niltinho) e Carlos Roberto(Furtado); Maicon e Rigoberto. Técnico: Rômulo Obonates. Gols: Nadson (2), aos 27 e 45 do primeiro tempo Alecsandro(2), aos 33 do primeiro e 35 do segundo tempo e Allan Delon (Vitória), aos 12 do segundo tempo; Rigoberto (Atlético de Roraima), aos 6 minutos do primeiro tempo. Cartão Amarelo: Macalé (A), Aderaldo (V), Furtado (A), Renda: R$ 16.270,00 Público: 1.613 pagantes Local: Estádio Barradão