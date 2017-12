Vitória em amistoso anima Marília A vitória de 2 a 1 sobre o Botafogo, de Ribeirão Preto, na tarde desta sexta-feira, deixou o técnico do Marília, Paulo Comelli, animado com o futuro do time na seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador aproveitou a folga na tabela para analisar melhor os jogadores que possivelmente possam ser aproveitados em Manaus, diante do São Raimundo, na próxima terça-feira, pela série B do Brasileiro. Casos do atacante Sandro Oliveira e do meia Alexandre Salles. Comelli não quer saber de descanso e volta a comandar treinamentos na manhã deste sábado, quando começa a definir o time que joga em Manaus. O zagueiro Andrei, poupado do jogo-treino, pode ser a principal novidade do Marília.