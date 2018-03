Vitória em Caxias anima Jair Picerni Aos poucos, o técnico Jair Picerni vai diminuindo a desconfiança em relação ao seu trabalho. Após as vitórias sobre São Raimundo e Caxias, aponta a juventude do elenco que ajudou a montar como responsável pela boa campanha do Palmeiras na Série B do Brasileiro. "O progresso da molecada é evidente. Os jogadores estão entendendo a proposta de trabalho e criando situações positivas. Com mais concentração, os resultados virão com mais facilidade ainda." Picerni comemora internamente o sucesso de sua decisão em barrar veteranos como Zinho e Muñoz, mas procura não se iludir com os resultados conquistados até o momento na Série B. "Ainda estamos perdendo muitos gols. No entanto, o grupo está nitidamente mais solto e tranqüilo. Os resultados estão acontecendo com naturalidade, ao contrário do início do ano." O treinador ressalta a velocidade como a principal característica da equipe no momento. "Por essa razão, estamos atacando mais e com mais vontade. Não foi fácil passar ao grupo que a segunda divisão é diferente, que a pegada é maior. Claro que uma seqüência positiva como esta traz tranqüilidade para o grupo. Só não podemos mudar de comportamento de um jogo para outro, independentemente do local." O lateral Alessandro, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Caxias, deverá ser substituído por Correa no jogo contra o CRB, sábado, no Palestra Itália.