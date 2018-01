Vitória em Salvador não ilude Júnior Um triunfo, de virada, na casa de um adversário difícil como o Vitória, era tudo que o Corinthians queria para ficar de moral bem elevado no Campeonato Brasileiro. Os três pontos conquistados neste domingo em Salvador lavaram o ânimo do time paulista, depois da goleada por 6 a 1 sofrida diante do Juventude na rodada anterior. Por causa do retrospecto negativo, os jogadores comemoraram muito a façanha fora de casa. Júnior, o novo treinador do Corinthians, assistiu à partida das tribunas do Estádio Manoel Barradas, mas evitou o rótulo de pé quente, como alguns torcedores chegaram a arriscar. "Vamos avaliar a forma de jogar porque não quero mais Gil se sacrificando, fugindo do lado esquerdo para o meio, e prejudicando o ataque do time." O técnico admitiu que o Corinthians sofreu pressão do Vitória. Júnior valorizou o fato de o time ter reagido e chegado à vitória, depois de ter levado o primeiro gol aos quatro minutos de jogo. Mas reconheceu que a falta de criatividade também atrapalhou o time do Corinthians. "Moreno melhorou muito, do meio campo para frente ele vai bem, no segundo tempo ele foi se adaptando à posição, de acordo com o posicionamento defensivo e ofensivo do time, sem muita criatividade." Júnior lembrou que em 1993, dirigiu o Flamengo contra o Cruzeiro e o time carioca venceu por 2 a 1. O novo treinador valorizou a vitória de seu time, ao elogiar as supostas virtudes do Vitória. Júnior evitou as críticas ao time no gol marcado pelo Vitória. "Claro que fiquei preocupado com a defesa do Corinthians. Mas, observe que no gol deles, o Vitória pegou a dupla de lado, foi uma boa jogada.? No final do primeiro tempo, Júnior reconheceu que ainda há muito por fazer no Corinthians, mas estava satisfeito com a dedicação dos jogadores. O time paulista foi dirigido por Jairo Leal. O time do Corinthians voltou melhor para o segundo tempo. Um sinal de que o time não se abateu, mesmo com o placar adverso. O time visitante aproveitou bem a fragilidade da lateral do Vitória. O técnico Lori Sandri substituiu o titular Maurício, que já vinha mal, por Moura, mas o júnior Alex Santos estava ganhando a posição e a torcida não entendeu a decisão do técnico. O Corinthians aproveitou bem o lado direito da defesa do Vitória.