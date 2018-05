Vitória empata com Goiás e leva vaga na Sul-Americana

O Vitória empatou com o Goiás, por 2 a 2, no Barradão, neste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não chegou a empolgar a torcida baiana, mas garantiu o time da casa na Copa Sul-Americana do ano que vem.

O empate deixou o Vitória com 48 pontos, na 13.ª colocação, a última que garante classificação para a competição continental. O Goiás, que já estava garantido no torneio, encerrou sua participação com 55 pontos, na nona posição.

Numa partida sem grandes emoções, a equipe baiana abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com gol de Roger. Ele invadiu a área pela direita e bateu forte no ângulo.

Com a vantagem no placar, o Vitória parecia desestimulado no segundo tempo. Uma falha do meio-de-campo e do goleiro baiano acabou facilitando o empate do Goiás. Felipe bateu e deixou tudo igual no Barradão, aos sete minutos.

Aos quinze minutos, Felipe voltou à carga, em cobrança de falta, e marcou o gol da virada goiana. Cada vez mais embalado, o Goiás cresceu no jogo e esteve perto de ampliar a vantagem. Mas, aos 37 minutos, Leandro Domingues arrancou o empate, ao finalizar no canto direito do Harlei.

VITÓRIA 2 x 2

Vitória - Thiago Régis; Nino (Gil), Reniê, Anderson Martins e Leandro; Vanderson, Bida (Magal), Leandro Domingues e Ramon; Neto Berola (Robert) e Roger. Técnico: Vágner Mancini.

Goiás - Harlei; Da Silva (Johnathan), Rafael Toloi, Valmir Lucas, Douglas, João Paulo, Fernando (Fábio Bahia), Rithelly, Romerito, Amaral e Felipe (Raul). Técnico: Hélio dos Anjos.

Gols - Roger, aos 24 minutos do primeiro tempo. Felipe, aos 8 e aos 15, e Leandro Domingues, aos 35 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Leandro, Anderson Martins, Vanderson, Leandro Domingues (Vitória); Douglas, João Paulo e Fernando (Goiás).

Árbitro - Sálvio Spínola Fagundes Filho (SP).

Público - 7.974 pagantes.

Renda - R$ 81.720,00.

Local - Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA).