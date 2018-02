Vitória empata com o Figueirense O Figueirense levou um ponto de Salvador, depois do empate de 1x1 com o Vitória, no Estádio Manoel Barradas. O time de Santa Catarina saiu na frente do placar, ainda no primeiro tempo, e só sofreu o gol do Vitória, quando faltavam sete minutos para o final do jogo. O técnico do Vitória, Joel Santana, arriscou a volta de um lateral que estava sem jogar há nove meses, por causa de uma séria lesão no joelho esquerdo. O resultado do alto risco de escalar Maurício foi o gol do Figueirense. Maurício foi driblado facilmente por Bilu e na sequência do lance, Renato Santiago marcou, aos 18 minutos do primeiro tempo. Santana pediu a compreensão da torcida, mas a resposta em forma de vaias provocou a substituição de Maurício por Ramalho, no intervalo. Os torcedores também ficaram inconformados, mais uma vez, com o desempenho de Alan Delon, que perdeu uma boa chance, depois de receber livre em uma jogada de Zé Roberto. Vânder, em chutes de fora da área, levou perigo, mas Edson Passos salvou o Figueirense. Em uma das melhores chances do segundo tempo, Zé Roberto fez outro passe perfeito e Alecsandro não aproveitou. Xodó da torcida, Nadson entrou no time, em lugar de Vânder, machucado, e evitou a derrota do bicampeão baiano. Marcou de cabeça, aos 38 do segundo tempo, e voltou a provar que merece uma vaga de titular. No final do jogo, a torcida do Vitória teve a única reação possível a um time que não ganhou os reforços que precisava: mais vaias. Ficha Técnica - Vitória 1x1 Figueirense. Gol: Renato Santiago, 18 do 1º, e Nadson, 38 do 2º tempo. Vitória - Paulo Musse, Maurício (Ramalho), Marcelo Heleno, Aderaldo e Almir; Xavier, Dudu Cearense, Vânder (Nadson) e Alan Delon (Leandro Domingues); Alecsandro e Zé Roberto. Técnico: Joel Santana. Figueirense - Édson Bastos; Paulo Sérgio (Gilmar), Márcio Goiano, Eloy e Filipe; Marcinho, Luciano Sorriso, Bilu e Danilo; Roberto (Bebeto) e Renato Santiago (Geovânio). Técnico: Vágner Benazzi Árbitro - Antônio Hora Filho (Sergipe). Cartão amarelo: Zé Roberto, Dudu Cearense. Renda e Público - Não fornecidos. Local - Estádio Manoel Barradas, Salvador.