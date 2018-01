Vitória enche o Real de confiança A vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona no clássico de domingo encheu o Real Madrid de confiança. Se ganhar o Campeonato Espanhol parecia um sonho distante, parece uma meta viável agora que a diferença em relação ao Barça caiu para seis pontos e ainda faltam sete rodadas. E a onda de otimismo parte do presidente Florentino Perez. ?Se ganharmos os sete jogos que nos restam, seremos campeões. Quando faltavam 10 rodadas, eu disse que se ganhássemos todos os jogos o título seria nosso. Já ganhamos três.? Ele disse que sempre acreditou no time, mesmo quando a distância para o Barcelona era de 11 pontos. ?Algumas pessoas quiseram nos enterrar há um mês, quando ainda havia 30 pontos por disputar. Não sou rancoroso, mas não posso deixar nossos torcedores caírem nessa armadilha de dar por perdido um campeonato com 10 rodadas pela frente.? Os jogadores concordam com o raciocínio do presidente. E acham possível não perder mais pontos até o fim do campeonato, lembrando que ganharam os sete primeiros jogos que disputaram na Liga sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. ?Vamos saber aproveitar os tropeços do Barcelona?, disse Zidane. ?Temos condição de vencer os sete jogos que nos faltam?, afirmou Helguera. BARCELONA - Boa notícia para o técnico Frank Rijkaard: a lesão no joelho direito do artilheiro camaronês Samuel Eto?o não é tão grave como se pensava e ele só ficará 10 dias fora da equipe ? domingo, logo após o jogo, falava-se num prazo de recuperação de aproximadamente um mês.